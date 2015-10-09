Победным камбэком и удалением завершился матч "Тобол" - "Астана" в КПЛ

Костанайский "Тобол" уступил столичной "Астане" в перенесённом матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. "Астана" дважды сумела отыграться по ходу игры, а победный мяч был забит под занавес матча, обеспечив команде три очка.

У "Тобола" голы забили Ислам Чесноков (2-я минута) и Ахмед Эль-Мессауди (34-я, с пенальти). При этом у костанайцев на 37-й минуте был удалён Асхат Тагыберген. В составе "Астаны" дубль оформил Марин Томасов (6-я, 90+1-я), а также отличился Джеффри Чинеду (45+3-я).

"Астана" набрала 50 очков и вышла на первое место турнирной таблицы, а "Тобол" идёт третьим, имея в активе 44 балла.

"Ордабасы", "Актобе" и "Елимай". Кто заберёт последнюю путевку в еврокубки?