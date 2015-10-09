Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 23:17
 

Гвардиола назвал трёх футболистов с другой планеты

  Комментарии

Поделиться
Гвардиола назвал трёх футболистов с другой планеты Пеп Гвардиола. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о форварде своего клуба Эрлинге Холанде, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о форварде своего клуба Эрлинге Холанде, передают Vesti.kz.

В матче против "Наполи" (2:0) норвежец забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов, сделав это рекордными темпами - всего за 49 игр.

"Холанд забил 50 голов в 49 матчах… Эрлинг, Лионель Месси, Криштиану Роналду - они с другой планеты.

Эрлингу нелегко, ведь вокруг него всегда много защитников, но он фантастичен. Кроме того, он прогрессирует в этом сезоне", - цитирует его инсайдер Фабрицио Романо.

Холанд играет за "Сити" с 2022 года, когда он перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро. В карьере 25-летнего нападающего также были австрийский "Ред Булл", норвежские "Молде" и "Брюне".

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 сентября 20:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!