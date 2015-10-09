Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 09:40
 

Тагыберген прокомментировал своё удаление в матче с "Астаной"

  Комментарии

Поделиться
Тагыберген прокомментировал своё удаление в матче с "Астаной" Асхат Тагыберген на тренировке. Фото: ФК "Тобол"©

Капитан "Тобола" Асхат Тагыберген объяснил свою красную карточку в перенесённом матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Астаной" (2:3). Футболист был удалён на 37-й минуте при счёте 2:1 в пользу костанайцев. В итоге удаление повлияло на ход встречи, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Капитан "Тобола" Асхат Тагыберген объяснил свою красную карточку в перенесённом матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Астаной" (2:3). Футболист был удалён на 37-й минуте при счёте 2:1 в пользу костанайцев. В итоге удаление повлияло на ход встречи, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Сумасшедшим камбэком с 0:3 завершился звёздный матч в Саудовской Аравии
Сегодня 10:10  
Прямая трансляция матча РПЛ с участием футболиста сборной Казахстана
Сегодня 10:35  
В Бразилии сообщили плохие новости о Неймаре
Сегодня 11:05  

"В моих действиях не было агрессии, скорее спортивная злость. Всё-таки это был один из чемпионских матчей. Но у меня не было намерений нанести травму сопернику. При этом понимаю, что подвёл свою команду.

Я уже попросил у партнёров извинения, и они меня поддержали. Впереди важные матчи, мы будем биться до конца!", - цитирует Тагыбергена "Серый CARDINAL".


Отметим, что из-за удаления 35-летний полузащитник не сыграет в перенесённом матче девятого тура КПЛ с "Ордабасы", против своей бывшей команды. Встреча состоится в среду, 24 сентября.

В текущем сезоне Тагыберген провёл 23 матча за "Тобол" во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Также на счету игрока три предупреждения и одно удаление.

Добавим, что вчера Тагыберген провёл свой сотый матч в футболке клуба из Костаная.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 23 15 5 3 58-25 50
2 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 18, мужчины
Сегодня 16:00   •   не начат
Улытау
Улытау
(Жезказган)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Улытау
Ничья
Актобе
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!