В Бразилии сообщили плохие новости о Неймаре

Капитан бразильского "Сантоса" Неймар выбыл из строя как минимум на месяц. 33-летний нападающий пропустит ряд матчей из-за травмы прямой мышцы правого бедра, сообщают Vesti.kz.

"Неймар завтра пройдёт новые обследования, чтобы "Сантос" получил более подробную информацию о травме. На данный момент диагноз звучит как "не слишком серьезный, но и не слишком простой". Игрок пропустит как минимум месяц", - сообщет журналист Лукас Музетти.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Неймар провёл 13 матчей за "Сантос", в которых забил три гола. Ещё семь игр он пропустил из-за различных травм, две - из-за дисквалификаций.

В настоящее время трансферная стоимость Неймара оценивается в 11 миллионов евро (Transfermarkt). По этому показателю он лидирует в "Сантосе".