Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси" в АПЛ. Где и когда смотреть?

Сегодня, 20 сентября, в рамках пятого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" примет на своём поле лондонский "Челси". Обе команды проиграли свои последние матчи, сообщают Vesti.kz.

После четырёх туров в активе манкунианцев четыре очка и 14-е место в таблице. Что касается "Челси", то у них восемь набранных баллов и пятая позиция.

Эта игра начнётся в 21:30 по казахстанскому времени. Её можно будет посмотреть по подписке в приложении Setanta Sports, а также по подписке на сервисе "Кинопоиск".

Отметим, что хозяева в прошлое воскресенье разгромно проиграли в дерби(0:3). "Челси" же потерял очки с(2:2), а затем уступил в гостях(1:3).

В прошлом сезоне в матче между этими командами в Манчестере была зафиксирована ничья - 1:1, а в Лондоне минимальная победа синих - 1:0.

