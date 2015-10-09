Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Сегодня 14:15
 

Футболист сборной Казахстана подчеркнул плюсы Черчесова

Футболист сборной Казахстана подчеркнул плюсы Черчесова Станислав Черчесов в сборной Казахстана. Фото: КФФ©

Форвард сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов честно высказался о главном тренере своей команды и экс-наставнике национальной дружины Станиславе Черчесове. В прошлом году они работали вместе в сборной, а с лета этого года трудятся бок о бок в клубе, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
"С приходом Черчесова атмосфера в команде стала намного лучше. Такая бодрая, хорошая. Вы и сами видите, что в чемпионате мы до сих пор не проиграли при Станиславе Саламовиче. Это о многом говорит", - цитирует слова Самородова "Чемпионат".

Отметим, что Черчесов покинул сборную Казахстана в начале года. При нём команда провела шесть матчей, в которых добыла одну ничью и при пяти поражениях, а разница мячей была катастрофической - 0:15.

В августе этого года Станислав Саламович возглавил "Ахмат". При нём команда ни разу не проиграла в российской премьер-лиге (РПЛ) - две победы и три ничьих.

Уже сегодня команду ждёт очередной матч в чемпионате:

Прямая трансляция матча РПЛ с участием футболиста сборной Казахстана

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Нижний Новгород   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   не начат
Пари НН
Пари НН
(Нижний Новгород)
- : -
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
Кто победит в основное время?
Пари НН
Ничья
Ахмат
Проголосовало 3 человек

