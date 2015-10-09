Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Прямая трансляция матча РПЛ с участием футболиста сборной Казахстана

Станислав Черчесов. Фото: ФК "Ахмат"©

Сегодня, 20 сентября, пройдут матчи девятого тура российской премьер-лиги (РПЛ). В одной из встреч сыграют "Пари НН" и "Ахмат", сообщают Vesti.kz.

Игра между нижегородцами и грозненцами начнётся в 16:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире её можно будет посмотреть на телеканале Q League.


После восьми туров "Ахмат" занимает десятое место в таблице РПЛ, набрав девять очков. Что касается "Пари НН", то они набрали шесть баллов и идут предпоследними (15-е место).

Добавим, что "Ахмат" тренирует экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов. При нём команда ещё не проигрывала в премьер-лиге - две победы и три ничьих.

Также в составе грозненцев играет форвард казахстанской сборной Максим Самородов. В текущем сезоне он отыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист и заработал пенальти.

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Нижний Новгород   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   не начат
Пари НН
Пари НН
(Нижний Новгород)
- : -
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
Кто победит в основное время?
Пари НН
Ничья
Ахмат
Проголосовало 1 человек

