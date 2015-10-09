Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Грек-рим күресі
Сегодня 11:30
 

Прямая трансляция схватки Казахстан - Узбекистан за золото ЧМ по борьбе

  Комментарии (1)

Поделиться
Прямая трансляция схватки Казахстан - Узбекистан за золото ЧМ по борьбе Айдос Султангали на ЧМ-2025. Фото: IG/qaz_team_official©

Сегодня, 20 сентября, в Загребе (Хорватия) состоятся финальные схватки чемпионата мира по греко-римской борьбе в трёх весовых категориях. В одном из решающих противостояний выступит представитель Казахстана Айдос Султангали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться
1

Сегодня, 20 сентября, в Загребе (Хорватия) состоятся финальные схватки чемпионата мира по греко-римской борьбе в трёх весовых категориях. В одном из решающих противостояний выступит представитель Казахстана Айдос Султангали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Решением судей завершилось противостояние бойцов ММА Кабдрахманов - Магомедшарипов
Сегодня 12:00  
Царукян одержал досрочную победу над экс-чемпионом UFC
Сегодня 12:25  

В 21:00 по казахстанскому времени на ковре состоятся финалы борцов-классиков в весовых категориях до 60, 72 и 97 килограммов. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах Qazsport и Sport Plus Qazaqstan.


Соперником 29-летнего уроженца Кызылорды, который ранее выигрывал чемпионат Азии (2021) и становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2018, 2022), станет 21-летний Алишер Ганиев из Узбекистана.

Известно, что в прошлом году Ганиев стал чемпионом мира среди молодёжи, а в этом году стал вторым на взрослом чемпионате Азии.

Отметим, что ранее в Загребе выступили борцы вольного стиля - в копилке у Казахстана две бронзовые награды.

Ещё одним камбэком закончилась схватка казахстанца за медаль ЧМ по борьбе

Чемпионат мира по борьбе 2025   •   Хорватия, Загреб   •   Финал, мужчины
Сегодня 21:05   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Султангали
Ничья
Ганиев
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!