В UFC отменили главный бой турнира. Экс-чемпион остался без соперника

За три недели до проведения ивента UFC в Рио-де-Жанейро (Бразилия) организаторы остались без главного боя. Разделить клетку должны были топовые легковесы Чарльз Оливейра (35-11-0-1) и Рафаэль Физиев (13-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

35-летний экс-чемпион из Бразилии должен возглавить домашний турнир, но подерётся он теперь не с 32-летним уроженцем Казахстана Физиевым. Дело в том, что боец, представляющий Азербайджан, слетел с поединка из-за травмы.

"Рафаэль Физиев снимается c боя против Чарльза Оливейры на #UFCRio 11 октября из-за травмы", - пишет Telegram-канал "Вестник ММА".

Оливейра в своём последнем поединке был нокаутирован новым чемпионом лёгкого веса(17-0). Что касается Физиева, то уроженец Кордая (Жамбылская область), напротив, закрыл серию из трёх неудач, победив решением(17-6).

Теперь матчмейкеры UFC постараются в краткие сроки найти Оливейре нового соперника.

Отметим, что менеджером Физиева, занимающего десятую строчку в рейтинге лёгкого дивизиона UFC, является казахстанец Саят Абдрахманов.

