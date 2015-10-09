Нокаутом обернулся бой Казахстан - Узбекистан в MMA

На турнире по MMA Octagon 79 в Ташкенте (Узбекистан) состоялся бой между местным бойцом Анваром Гоюбовым (2-0) и казахстанцем Айдаром Жамаловым (2-1), сообщают Vesti.kz.

В поединке в полулёгкой категории Гоюбов одержал уверенную победу техническим нокаутом во втором раунде. Боец из Узбекистана загнал соперника к сетке и обрушил на него серию точных ударов, на которые тот не смог ответить. Судья вмешался и остановил встречу, зафиксировав досрочную победу.

Для Гоюбова этот успех стал всего лишь второй победой в октагоне. Его оппонент Жамалов впервые испытал горечь поражения, прервав серию из двух выигранных боёв.

Главное событие вечера обещает жаркую интригу: за пояс чемпиона Octagon в лёгком весе выйдут непобеждённый боец из Казахстана Саят Абдуали (8-0) и представитель Узбекистана Амирхон Алихуджаев (12-5).