Рахмонова нокаутировали и нанесли первое поражение в карьере (видео)

Боец из Таджикистана Худоид Рахмонов (5-1) потерпел первое поражение в MMA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил на турнире Octagon 79 в Ташкенте (Узбекистан). Соперником Рахмонова был местный боец Шохасан Мирзаматов (16-4).

Поединок в полусреднем весе продлился девять секунд и закончился нокаутом после первого же удара Мирзаматова, который одержал 16 победу в октаоне.