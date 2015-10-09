Рахмонова нокаутировали и нанесли первое поражение в карьере (видео)

Боец из Таджикистана Худоид Рахмонов (5-1) потерпел первое поражение в MMA, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он выступил на турнире Octagon 79 в Ташкенте (Узбекистан). Соперником Рахмонова был местный боец Шохасан Мирзаматов (16-4).
Поединок в полусреднем весе продлился девять секунд и закончился нокаутом после первого же удара Мирзаматова, который одержал 16 победу в октаоне.
Напомним, в главном противостоянии ивента казахстанский боец Саят Абдуали (9-0) стал новым чемпионом лиги, победив представителя Узбекистана Амирхона Алихуджаева (12-6).
