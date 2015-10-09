Казах в первом раунде финишировал бойца из Узбекистана и забрал титул

Казахстанский боец Саят "Аватар" Абдуали (9-0) стал новым чемпионом лиги Octagon, победив на 79-м номерном турнире организации представителя Узбекистана Амирхона Алихуджаева (12-6), сообщают Vesti.kz.

Титульный поединок в легком весе стал главным событием турнира, состоявшегося в Ташкенте.

Уже в первом раунде Абдуали "задушил" оппонента и одержал победу.

Казахстанец остается непобежденным в октагоне, выиграв девять боев из девяти. У Алихуджаева это шестое поражение при 12 победах.