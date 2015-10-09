Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
MMA
Сегодня 00:33
 

Казах в первом раунде финишировал бойца из Узбекистана и забрал титул

  Комментарии

Поделиться
Казах в первом раунде финишировал бойца из Узбекистана и забрал титул Саят Абдуали. Фото: IG/sayat70kg©

Казахстанский боец Саят "Аватар" Абдуали (9-0) стал новым чемпионом лиги Octagon, победив на 79-м номерном турнире организации представителя Узбекистана Амирхона Алихуджаева (12-6), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боец Саят "Аватар" Абдуали (9-0) стал новым чемпионом лиги Octagon, победив на 79-м номерном турнире организации представителя Узбекистана Амирхона Алихуджаева (12-6), сообщают Vesti.kz.

Титульный поединок в легком весе стал главным событием турнира, состоявшегося в Ташкенте.

Уже в первом раунде Абдуали "задушил" оппонента и одержал победу.

Казахстанец остается непобежденным в октагоне, выиграв девять боев из девяти. У Алихуджаева это шестое поражение при 12 победах. 


Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 9, мужчины
24 сентября 19:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Ордабасы
Проголосовало 73 человек

Реклама

Живи спортом!