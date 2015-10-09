Казахский боец побил соперника из Узбекистана на турнире в Ташкенте

Казахстанец Рамазан Амангельды (5-1) победил Фархада Ергишбаева (4-3) из Узбекистана на турнире Octagon 79, который проходит в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.
Поединок в полулегком весе завершился в пользу Амангельды единогласным решением судей.
Таким образом, Ергишбаев потерпел третье поражение в октагоне. У Амангельды пятая победа в карьере.
В главном событии вечера за пояс чемпиона Octagon в лёгком весе выйдут непобеждённый боец из Казахстана Саят Абдуали (8-0) и представитель Узбекистана Амирхон Алихуджаев (12-5).
