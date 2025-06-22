Боец с казахстанскими корнями выиграл соглавный бой в UFC

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев (13-4) успешно выступил на турнире UFC, который впервые прошел в Азербайджане - в Баку, передают Vesti.kz.

В соглавном бою в легком весе он одержал победу единогласным решением судей над чилийцем Игнасио Бахамондесом (17-6) по итогам трех раундов.

Для Физиева эта победа стала 13-й в профессиональной карьере, при четырех поражениях. У Бахамондеса теперь шесть неудач и 17 побед.

Рафаэль Физиев родом из села Кордай в Жамбылской области Казахстана, но в UFC он выступает под флагом Азербайджана, гражданство которого получил ранее.

Напомним, что на этом же турнире дрался и казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (15-2). Его поединок против одноклубника Хабиба также завершился судейским решением.