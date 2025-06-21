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Решением судей обернулся бой казаха против одноклубника Хабиба в UFC

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Решением судей обернулся бой казаха против одноклубника Хабиба в UFC ©UFC

Казахстанский боец Азат Максум (15-2) проиграл россиянину Тагиру Уланбекову (16-2) на турнире UFC в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боец Азат Максум (15-2) проиграл россиянину Тагиру Уланбекову (16-2) на турнире UFC в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Поединок проходил в наилегчайшей весовой категории и продлился все три раунда. Бой оказался напряженным: оба спортсмена демонстрировали высокую технику, стойкость и тактическую выверенность.

Однако по итогам встречи судьи единогласно отдали победу Уланбекову, который сумел захватить инициативу и на протяжении большей части поединка контролировал ход боя.

Отметим, что Для Азата Максума это поражение стало вторым в его профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Напомним, Уланбеков является сокомандником дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (27-1).

Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Вечер бокса 25/4, Актобе (Казахстан), мужчины
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