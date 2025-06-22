"Казах не позволял валить себя на землю". Что пишут о бое Максума и Уланбекова в UFC

Российский сайт Sport24 прокомментировал бой между казахстанцем Азатом Максумом (15-2) и россиянином Тагиром Уланбековым (17-2), состоявшийся в рамках турнира UFC в Баку, передают Vesti.kz.

Поединок прошел в лимите наилегчайшего веса и завершился победой Уланбекова единогласным решением судей по итогам трех раундов.

"Стоит отметить, что Уланбеков выходил на сегодняшний бой, имея мощнейший тыл. В качестве его угловых выступили Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, так что, вероятно, именно столь серьезная поддержка помогла Тагиру вырвать победу в непростом поединке.

Соперники отбились все три раунда, и в каждом из них бой проходил в конкурентной борьбе. Пожалуй, только во второй пятиминутке Уланбеков смотрелся бесспорно лучше оппонента, а все остальное время Максум проявлял себя как крепкий универсал практически без слабых мест. Казах не позволял валить себя на землю, да и в стойке старался отвечать на все атаки соперника. И лишь преимущество в активности и роль агрессора в поединке помогли Уланбекову забрать бой решением судей", - говорится в публикации.