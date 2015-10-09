Заставивший рыдать Бибосынова олимпийский чемпион потерпел сенсационное поражение

В Бирмингеме (Англия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого временный чемпион WBC в наилегчайшем весе, британец Галал Яфай (9-1, 7 КО), сенсационно уступил мексиканцу Франсиско Родригесу (40-6-1, 27 КО), передают Vesti.kz.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Яфай проиграл по очкам - дважды 108-119 и 109-118.
Стоит отметить, что Родригес был близок к досрочной победе, но Яфай, к своей чести, выстоял до финального гонга, хоть и проиграл перед родной публикой.
Для Яфая это первое поражение в профессиональной карьере при девяти победах. Родригес занес в свой актив 40-ю победу, но в его пассиве значатся шесть поражений при одной ничьей.
YAFAI ROCKED IN THE FIRST 😲#YafaiRodriguez | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/W1i27fpWnK— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 21, 2025
Rodriguez didn't come here just to take part 👀#YafaiRodriguez | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/5IlZk0a7h6— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 21, 2025
BAD cut for Yafai 🤕#YafaiRodriguez | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/IGVU0fj4Sh— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 21, 2025
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Relentless pressure at the end of the ninth from the Mexican 🌬️#YafaiRodriguez | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/OtbFi71ubn
Championship rounds 🚨#YafaiRodriguez | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/x46Z71DUrc— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 21, 2025
Напомним, Яфай - олимпийский чемпион Игр 2020 года. В полуфинале в Токио он победил казахстанца Сакена Бибосынова, после чего тот расплакался в ринге.
YAFAI DOWN IN THE LAST#YafaiRodriguez | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/whFUhH3Bi3— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 21, 2025
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