Алмабаев выступил с заявлением по бою Максум - Уланбеков в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (21-3) не согласился с решением судей по поединку своего соотечественника Азата Максума (15-2) против россиянина Тагира Уланбекова (17-2), сообщают Vesti.kz.

В социальных сетях Алмабаев опубликовал фото с Максумом подписав его следующим образом:

"Сто процентов ты выиграл, брат", - написал Асу, обратившись к Азату.

Фото: скришот из соцсетей Алмабаева.

Напомним, Максум на турнире UFC в Баку (Азербайджан) проиграл россиянину Тагиру Уланбекову (16-2) единогласным решением судей. Многие фанаты не согласились с вердиктом, освистав поднятую руку Уланбекова.

Отметим, что российский файтер является сокомандником дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (27-1).