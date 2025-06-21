Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Вчера 22:54
 

Алмабаев выступил с заявлением по бою Максум - Уланбеков в UFC

  Комментарии (1)

Поделиться
Алмабаев выступил с заявлением по бою Максум - Уланбеков в UFC ©UFC Eurasia

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (21-3) не согласился с решением судей по поединку своего соотечественника Азата Максума (15-2) против россиянина Тагира Уланбекова (17-2), сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (21-3) не согласился с решением судей по поединку своего соотечественника Азата Максума (15-2) против россиянина Тагира Уланбекова (17-2), сообщают Vesti.kz.

В социальных сетях Алмабаев опубликовал фото с Максумом подписав его следующим образом:

"Сто процентов ты выиграл, брат", - написал Асу, обратившись к Азату.

 Фото: скришот из соцсетей Алмабаева.

Напомним, Максум на турнире UFC в Баку (Азербайджан) проиграл россиянину Тагиру Уланбекову (16-2) единогласным решением судей. Многие фанаты не согласились с вердиктом, освистав поднятую руку Уланбекова.

Отметим, что российский файтер является сокомандником дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (27-1).

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
23 июня 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Пачука
Пачука
(Пачука-де-Сото)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Пачука
Проголосовало 62 человек

Реклама

Живи спортом!