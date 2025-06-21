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UFC
Вчера 23:59
 

Уланбеков сделал заявление после боя с Максумом на UFC в Баку

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Уланбеков сделал заявление после боя с Максумом на UFC в Баку ©UFC Eurasia

Российский боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков (17-2) прокомментировал победу над казахстанцем Азатом Максумом (15-2), передают Vesti.kz.

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Российский боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков (17-2) прокомментировал победу над казахстанцем Азатом Максумом (15-2), передают Vesti.kz.

Максум на турнире UFC в Баку (Азербайджан) единогласным решением судей уступил дагестанскому файтеру.

"Эмоции... Я скажу, что этот парень (Максум) - очень крепкий. И в моей карьере, я считаю, что это был самый тяжелый бой", - сказал Уланбеков в подтрибунном помещении.


Напомним, ранее Алмабаев выступил с заявлением по бою Максум - Уланбеков в UFC.

Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Вечер бокса 25/4, Актобе (Казахстан), мужчины
Вчера 17:00   •   закончен
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