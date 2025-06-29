Жестким нокаутом обернулся главный бой за титул UFC

В Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 317, в главном событии которого за вакантный титул чемпиона в легком весе встретились экс-чемпионы - испанец Илия Топурия (17-0) и бразилец Чарльз Оливейра (35-11), передают Vesti.kz.
Пятираундовый бой завершился уже в стартовом раунде: Топурия в стойке жестко нокаутировал Оливейру и одержал досрочную победу.
Для непобежденного Топурии это 17-я победа, тогда как Оливейра потерпел 11-е поражение при 35 победах.
Топурия также является бывшим чемпионом UFC в полулегком весе.
Отметим, что соглавный бой за титул UFC также закончился досрочной победой. А в карде обидчик казахстанца Жалгаса Жумагулова сотворил громкую сенсацию, подробности - тут.
ILIA TOPURIA JUST KNOCKED OUT CHARLES OLIVEIRA IN ROUND 1!!!— Championship Rounds (@ChampRDS) June 29, 2025
AND NEWWWW!!! #UFC317 pic.twitter.com/bmrNSrucPo
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