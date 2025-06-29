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Жестким нокаутом обернулся главный бой за титул UFC

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Жестким нокаутом обернулся главный бой за титул UFC ©x.com/ufcx.com/ufc

В Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 317, в главном событии которого за вакантный титул чемпиона в легком весе встретились экс-чемпионы - испанец Илия Топурия (17-0) и бразилец Чарльз Оливейра (35-11), передают Vesti.kz.

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В Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 317, в главном событии которого за вакантный титул чемпиона в легком весе встретились экс-чемпионы - испанец Илия Топурия (17-0) и бразилец Чарльз Оливейра (35-11), передают Vesti.kz.

Пятираундовый бой завершился уже в стартовом раунде: Топурия в стойке жестко нокаутировал Оливейру и одержал досрочную победу.

Для непобежденного Топурии это 17-я победа, тогда как Оливейра потерпел 11-е поражение при 35 победах.

Топурия также является бывшим чемпионом UFC в полулегком весе.

Отметим, что соглавный бой за титул UFC также закончился досрочной победой. А в карде обидчик казахстанца Жалгаса Жумагулова сотворил громкую сенсацию, подробности - тут.

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