Жестким нокаутом обернулся главный бой за титул UFC

В Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 317, в главном событии которого за вакантный титул чемпиона в легком весе встретились экс-чемпионы - испанец Илия Топурия (17-0) и бразилец Чарльз Оливейра (35-11), передают Vesti.kz.

Пятираундовый бой завершился уже в стартовом раунде: Топурия в стойке жестко нокаутировал Оливейру и одержал досрочную победу.

Для непобежденного Топурии это 17-я победа, тогда как Оливейра потерпел 11-е поражение при 35 победах.

Топурия также является бывшим чемпионом UFC в полулегком весе.

