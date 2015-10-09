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Смаков "уволил" тренера после матча в КПЛ

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Смаков "уволил" тренера после матча в КПЛ ©ФК "Жетысу"

Стало известно, что казахстанца Ивана Азовского уволили с поста главного тренера футбольного клуба "Улытау" из Жезказгана, передают Vesti.kz.

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Стало известно, что казахстанца Ивана Азовского уволили с поста главного тренера футбольного клуба "Улытау" из Жезказгана, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, решение об увольнении специалиста было принято еще вчера - почти сразу после поражения от "Жетысу" Самата Смакова в рамках 14-го тура КПЛ.

"Просто руководство клуба попросило чуть попридержать информацию, чтобы не создавать ненужного ажиотажа. Генеральный директор "Улытау" Талгат Байсуфинов завтра прилетает в Жезказган и в течение одного-двух дней объявит имя нового главного тренера. Кто им станет пока неизвестно, но с очень большой долей вероятности (можно сказать 100-процентной) это будет казахстанец", - пишет канал.

Иван Азовский следит за тренировочным процессом

Иван Азовский в свое время работал в таких клубах, как "Жетысу", "Актобе", "Мактаарал", "Астана", "Атырау", "Шахтер" и других командах.

©ФК "Улытау"

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 13 3 2 8 12-17 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 14, мужчины
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