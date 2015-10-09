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КПЛ
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Дубль и камбэк. Клуб Смакова отменил сенсацию в КПЛ-2025

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Дубль и камбэк. Клуб Смакова отменил сенсацию в КПЛ-2025 ©ФК "Жетысу"

Талдыкорганский "Жетысу" одержал волевую победу над "Улытау" в матче 14-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

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Талдыкорганский "Жетысу" одержал волевую победу над "Улытау" в матче 14-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Жезказгане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Улытау", который является новичком КПЛ вышел вперед на 21-й минуте после красивейшего гола Сергея Кейлера.

В дебюте второго тайма Руслан Болов (49-я минута) восстановил равновесие. А на 61- минуте Болов принес победу клубу Самата Смакова.

Таким образом, у "Жетысу" 13 очков и десятое место в турнирной таблице. У "Улытау" 12 очков и 12-е место.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 13 3 2 8 12-17 11
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 14, мужчины
29 июня 20:00   •   не начат
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