Дубль и камбэк. Клуб Смакова отменил сенсацию в КПЛ-2025

Талдыкорганский "Жетысу" одержал волевую победу над "Улытау" в матче 14-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Жезказгане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Улытау", который является новичком КПЛ вышел вперед на 21-й минуте после красивейшего гола Сергея Кейлера.

В дебюте второго тайма Руслан Болов (49-я минута) восстановил равновесие. А на 61- минуте Болов принес победу клубу Самата Смакова.

Таким образом, у "Жетысу" 13 очков и десятое место в турнирной таблице. У "Улытау" 12 очков и 12-е место.