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КПЛ
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Усиление не помогло? "Атырау" оставили без голов в КПЛ-2025

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Усиление не помогло? "Атырау" оставили без голов в КПЛ-2025 ©ФК "Атырау"

"Атырау" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче 14-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Атырау" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче 14-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Атырау завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, "Атырау" набрал пять очков и остался на последнем, 14-м месте в турнирной таблице. У "Окжетпеса" 21 балл и шестая строчка в КПЛ-2025.

Добавим, что за последнее время "Атырау" объявил о подписании ряда новичков. Кроме того, "нефтяники" вернули на пост главного тренера белорусского специалиста Виталия Жуковского.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 13 3 2 8 12-17 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 14, мужчины
29 июня 20:00   •   не начат
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