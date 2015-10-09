Усиление не помогло? "Атырау" оставили без голов в КПЛ-2025

"Атырау" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче 14-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Атырау завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, "Атырау" набрал пять очков и остался на последнем, 14-м месте в турнирной таблице. У "Окжетпеса" 21 балл и шестая строчка в КПЛ-2025.

Добавим, что за последнее время "Атырау" объявил о подписании ряда новичков. Кроме того, "нефтяники" вернули на пост главного тренера белорусского специалиста Виталия Жуковского.