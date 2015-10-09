Усиление не помогло? "Атырау" оставили без голов в КПЛ-2025

"Атырау" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче 14-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Атырау завершилась нулевой ничьей.
Таким образом, "Атырау" набрал пять очков и остался на последнем, 14-м месте в турнирной таблице. У "Окжетпеса" 21 балл и шестая строчка в КПЛ-2025.
Добавим, что за последнее время "Атырау" объявил о подписании ряда новичков. Кроме того, "нефтяники" вернули на пост главного тренера белорусского специалиста Виталия Жуковского.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Шымкент • Тур 14, мужчины
29 июня 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Кайрат
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