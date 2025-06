Роналду "одобрил" кандидатуру нового тренера "Аль-Насра"

В "Аль-Насре" начинается новая эпоха: клуб расстался со Стефано Пиоли и оперативно нашел замену, сообщают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером команды станет 70-летний Жорже Жезуш.

Португалец уже дал согласие на предложение клуба и вскоре будет официально представлен в новой роли. Интересно, что Криштиану Роналду, недавно продливший контракт с "Аль-Насром" еще на два года, полностью одобрил назначение соотечественника.

Напомним, "Аль-Наср" завершил прошлый сезон на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии и сейчас полон амбиций побороться за титул. С Жезушем и Роналду в тандеме эта цель выглядит как никогда реалистично.

🚨 Jorge Jesus has agreed to become new Al Nassr head coach 💛💙🇵🇹



Former Al Hilal manager will be unveiled soon as deal has been agreed for Jesus to become Al Nassr coach, as per @Santi_J_FM.



Cristiano Ronaldo also approved him as coach. ✅🇵🇹 pic.twitter.com/Z29WWusIk0