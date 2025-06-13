Претендент на "Золотой мяч" раскритиковал клубный чемпионат мира

Вингер "Барселоны" Рафинья открыто раскритиковал новый формат клубного чемпионата мира, который сейчас проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Турнир стал первым в истории с участием 32 команд, но не все в футбольном мире считают это достижением.

По мнению бразильца, которого считают одним из претендентов на "Золотой мяч", расширение соревнования - шаг в сторону перегрузки игроков и размывания значимости турнира.

"Футболистам тяжело отказывать от отпуска. Мы имеем на него право. Каждый игрок заслуживает как минимум три недели или месяц отпуска. Многие из тех, кто играет на чемпионате мира, его не получат. Никто не спрашивал футболистов, согласны ли они с датами. Я сейчас в отпуске и Маркиньос с Бералдо тоже должны отдыхать. Они выиграли Лигу чемпионов (с ПСЖ) и едва успели отметить победу. Они отправились играть за сборную, а затем сразу же полетели на чемпионат мира. Не было никакой паузы", - приводит слова Рафиньи RMC Sport.

Интересно, что сама "Барселона" не смогла попасть на этот турнир - команда не прошла отбор по критериям ФИФА.

Добавим, ранее экс-главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал худшей идеей проведение клубного чемпионата мира в нынешнем формате.