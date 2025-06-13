"Худшая идея". Клопп раскрыл главную угрозу от клубного чемпионата мира

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал свое недовольство по поводу проведения клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

По мнению немецкого специалиста, турнир в нынешнем формате перегружает календарь и не несет большой ценности для игроков. Клопп намекнул, что футболисты и без того находятся на пределе из-за количества матчей, а новые коммерческие проекты только усугубляют ситуацию.

"Клубный чемпионат мира - худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Людям, которые никогда не имели ничего общего с этой игрой, приходят в голову подобные идеи. Я опасаюсь, что в следующем сезоне футболисты получат невиданные ранее травмы. Это соревнование проводится в неподходящее время и по неправильным причинам. Я понимаю тех, кто говорит, что деньги (полученные) за участие огромны. Но в прошлом году были Кубок Америки и чемпионат Европы. В этом году проводится клубный чемпионат мира, а в следующем - чемпионат мира (среди сборных). Это означает, что вовлеченные игроки не получат ни физического, ни морального восстановления", - приводит слова Клоппа Cadenaser.

Сегодня, 28 июня, на клубном чемпионате мира стартует стадия плей-офф. Финал состоится в ночь с 13 на 14 июля.