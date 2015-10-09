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Артета захотел увести игрока "Реала" за 60 миллионов

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Артета захотел увести игрока "Реала" за 60 миллионов ©Depositphotos/thenews2.com

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассматривает возможность усиления линии нападения перед сезоном-2025/26, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассматривает возможность усиления линии нападения перед сезоном-2025/26, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, на радаре у лондонцев - игрок мадридского "Реала" Родриго Гоэс, который в последние месяцы утратил стабильное место в стартовом составе и остался вне ротации на клубном чемпионате мира. Артета считает, что его универсальность и опыт в Лиге чемпионов помогут решить проблемы с реализацией, вызванные частыми травмами лидеров атаки.

Лондонцы предложили 60 миллионов

"Арсенал" сделал предложение в размере 60 миллионов евро, включая бонусы. Однако в "Реале" твердо намерены не отпускать игрока менее чем за 90 миллионов. В руководстве мадридцев уверены, что его рыночная ценность остается высокой, несмотря на потерю статуса ключевого футболиста. Кроме того, перспективы в клубе осложняются появлением Килиана Мбаппе, прогрессом Арды Гюлера и трансфером Франко Мастантуоно.


Будущее игрока зависит от планов Хаби Алонсо

Новый главный тренер "Реала" Хаби Алонсо пока не дал четких сигналов по поводу роли игрока в команде. Если он не получит шансов проявить себя, вероятность его ухода возрастет. При этом "Арсенал" не собирается превышать предложенную сумму и уже ищет альтернативы на трансферном рынке. Лондонцы рассчитывают на прагматичный подход "Реала", но в Мадриде готовы идти на принцип, если не получат желаемую сумму.

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