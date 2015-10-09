В "Реале" отказались подписывать звезду: он перейдет в "Барселону"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отверг возможность подписания вингера "Атлетика" Нико Уильямса, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Перес не считает 22-летнего игрока звездой мирового уровня и отказался платить за него отступные в размере 58 миллионов евро. Теперь футболист находится на шаг от перехода в "Барселону".

В "Реале" уверены, что левый фланг атаки уже закрыт - там действуют бразилец Винисиус Жуниор и францух Килиан Мбаппе, способный смещаться в эту зону при необходимости. Подписание еще одного вингера сочли избыточным.

Вместо этого клуб предпочел вложиться в других перспективных игроков, таких как аргентинца Франко Мастантуоно из "Ривер Плейта" и испанца Дина Хейсена из "Борнмута".

Примечательно, что Уильямс блистает в составе сборной Испании, где составляет ударную связку с Ламином Ямалем. Именно с ним, по данным источников, Нико хочет продолжить карьеру и на клубном уровне. У игрока уже есть устная договорённость с "Барселоной", а каталонцы готовы активировать его клаусулу уже в июле.

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