В "Барселоне" высказались о приглашении Лионеля Месси: названа дата

Вице-президент "Барселоны" по экономическим вопросам Елена Форт прокомментировала возможное участие Лионеля Месси в открытии обновленного стадиона каталонцев - "Камп Ноу", передают Vesti.kz.

- Присутсвтие Месси на открытии "Камп Ноу" летом 2026 года? Прощание с Лионелем Месси обязательно должно состояться на "Камп Ноу", когда стадион будет готов на 100 процентов. И это точно произойдет, потому что он - лучший игрок в истории "Барселоны", - цитирует слова Форт Barca Worldwide.

Напомним, что ранее президент клуба Жоан Лапорта предлагал провести для аргентинца специальный прощальный матч после завершения реконструкции арены.

Напомним, Месси неожиданно покинул "Барселону" в 2021 году и с тех пор так и не провел прощального матча перед родными трибунами. В клубе уверены, что легендарный форвард достоин особого мероприятия, чтобы проститься с болельщиками и войти в историю стадиона уже в новом облике.

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