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КПЛ
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Разгромом с двумя пенальти обернулся матч "Актобе" в КПЛ

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Разгромом с двумя пенальти обернулся матч "Актобе" в КПЛ ©ФК "Актобе"

"Актобе" уверенно обыграл туркестанский "Туран" в выездном матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - 0:3, сообщают Vesti.kz.

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"Актобе" уверенно обыграл туркестанский "Туран" в выездном матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - 0:3, сообщают Vesti.kz.

Команда Вячеслава Левчука быстро обеспечила себе комфортное преимущество и без особых проблем довела встречу до победы.

Счет в матче открыл нападающий "Актобе" Амаду Думбья - уже на 5-й минуте он поразил ворота хозяев. Спустя девять минут преимущество гостей удвоил полузащитник Данияр Усенов, отличившись на 14-й минуте.


На 27-й минуте у "Турана" был шанс сократить отставание, однако Рахат Усипханов не реализовал пенальти.

На последних минутах "Актобе" использовал свой шанс и реализовал пенальти.

Таким образом, "Актобе" набирает 29 очков, закрепившись на третьей строчке в таблице. "Туран", в свою очередь, продолжает находиться в зоне вылета с 11 баллами.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Женис 14 2 8 4 13-14 14
9 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 11, женщины
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