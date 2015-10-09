Разгромом с двумя пенальти обернулся матч "Актобе" в КПЛ

"Актобе" уверенно обыграл туркестанский "Туран" в выездном матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - 0:3, сообщают Vesti.kz.

Команда Вячеслава Левчука быстро обеспечила себе комфортное преимущество и без особых проблем довела встречу до победы.

Счет в матче открыл нападающий "Актобе" Амаду Думбья - уже на 5-й минуте он поразил ворота хозяев. Спустя девять минут преимущество гостей удвоил полузащитник Данияр Усенов, отличившись на 14-й минуте.

На 27-й минуте у "Турана" был шанс сократить отставание, однако Рахат Усипханов не реализовал пенальти.

На последних минутах "Актобе" использовал свой шанс и реализовал пенальти.

Таким образом, "Актобе" набирает 29 очков, закрепившись на третьей строчке в таблице. "Туран", в свою очередь, продолжает находиться в зоне вылета с 11 баллами.