Двумя удалениями и минимальной победой обернулся матч "Кайрата" в КПЛ

"Кайрат" одержал должную выездную победу в Шымкенте, минимально обыграв "Ордабасы" со счетом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Единственный мяч на 18-й минуте забил португальский нападающий Жоржиньо, что и стало решающим эпизодом матча.

Примечательно, что подопечные Рафаэля Уразбахтина заканчивали игру вдевятером: на 80-й минуте был удален полузащитник Дан Глэйзер за вторую желтую карточку, а на 88-й прямую красную получил нападающий Эдмилсон Сантос, вышедший на поле на 67-й минуте. Несмотря на численное преимущество, "Ордабасы" не сумел сравнять счет.

Таким образом, алматинцы добывают три очка и сохраняют за собой второе место в таблице. "Ордабасы", в свою очередь, с 19-ю баллами идет на седьмой строчке в КПЛ.