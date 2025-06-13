Разгромом завершился матч ПСЖ - "Интер Майами" с участием Месси на клубном ЧМ

Французский "Пари Сен-Жермен" уверенно вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира, проходящего в США, обыграв американский "Интер Майами" со счетом 4:0, сообщают Vesti.kz.

Уже на 6-й минуте счет открыл полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш, а на 39-й он же удвоил преимущество парижан. В концовке первого тайма защитник "Интера" Томас Авилес отправил мяч в собственные ворота, а на 45+3 минуте марокканский футболист Ашраф Хакими довел счет до разгромных 4:0.

Особое внимание привлек выход на поле восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси, который впервые в карьере сыграл против своего бывшего клуба. Однако аргентинец не сумел помочь своей команде - "Интер Майами" завершает выступление на домашнем турнире, тогда как ПСЖ проходит в 1/4 финала, где встретится с победителем пары "Фламенго" - "Бавария.