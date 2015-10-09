В "Астане" назвали причину упущенной победы в игре с "Кызыл-Жаром"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги матча 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с петропавловским "Кызыл-Жаром". Встеча между командами прошла на столичном стадионе "Астана Арена", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между "Астаной" и "Кызыл-Жаром" закончилась результативной ничьей - 3:3. Несмотря на то, что хозяева вели 1:0 и 3:1, им не удалось удержать преимущество.

- Быстрый автогол выбил нас из колеи, ребята подумали, что все будет легко. Но затем были моменты, а с 25-й минуты перестали играть, три-четыре игрока вообще выпали из игры. Так не пойдет. Против "Астаны" командам не нужна мотивация. Во втором тайме минут 20 была хорошая игра, затем контратака, угловой... Мне не понравилось, как мы играли, пропустили нелепые голы.

- В моменте с первым голом Макс Эбонг не стал бежать назад, и его не хватило в своей штрафной. Во втором голе он не удержал автора гола. Обычно для него несвойственны такие ошибки. Что произошло?

- В первом голе была не его ошибка. Второй гол я еще не смотрел, но на повторе было видно, что забивающий сыграл на опережение. К сожалению, допускаем такие ошибки и отдаем такие матчи.

- Показалось, что в первом тайме вы были недовольны Рамазаном Каримовым.

- Я не был доволен в первом тайме тремя футболистами, один из них - Камара. Я ему сказал в перерыве, что заменю его через 10 минут (если он не улучшит встречу). Замена Каримова была связана с тем, что он потратил много сил.

- Ранее вы говорили, что у вас не будет трансферов на выход, пока не подпишите новичков. Уход Армана Кенесова означает, что команда уже близка к подписанию другого футболиста на эту позицию?

- У нас есть два-три футболиста, но нам бы хотя бы одного взять. По Арману ситуация вообще другая: он подошел ко мне, сказал, что он 5-6 лет не был дома, понимая, что это - шаг назад, попросил дать ему вернуться в "Иртыш".

Отметим, что благодаря этому успеху "Астана" сохранила лидерство в чемпионате, а также вышла на чистое первое место в таблице по потерянным очкам, воспользовавшись осечкой "Тобола".