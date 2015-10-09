Камбэк с 0:2 и пенальти решили судьбу матча столичного клуба в КПЛ

В Костанае состоялся зрелищный матч 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), где Тобол» и столичный "Женис" выдали результативную ничью - 2:2, сообщают Vesti.kz.

Счет был открыт на 15-й минуте: нападающий астанчан Адильо замкнул передачу Аслана Адиля - 0:1. На 32-й минуте уже сам Аслан Адиль удвоил преимущество гостей, воспользовавшись ошибкой в центре обороны хозяев - 0:2.

Однако "Тобол" сумел вернуться в игру. Уже на 41-й минуте белорусский нападающий Николай Сигневич сократил отставание, отличившись после позиционной атаки - 1:2.

Во втором тайме костанайцы продолжали оказывать давление и добились своего на 76-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота "Жениса", и Ислам Чесноков уверенно реализовал 11-метровый - 2:2.

Команды имели шансы вырвать победу, но до финального свистка счет остался неизменным. Таким образом, "Тобол" и "Женис" делят очки.

Костанайцы теперь имеют в своем активе 28 баллов и располагаются на 4-м месте в таблице. Астанчане, в свою очередь, с 14 очками занимают девятую строчку.