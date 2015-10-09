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КПЛ
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Камбэк с 0:2 и пенальти решили судьбу матча столичного клуба в КПЛ

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Камбэк с 0:2 и пенальти решили судьбу матча столичного клуба в КПЛ ©ФК "Женис"

В Костанае состоялся зрелищный матч 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), где Тобол» и столичный "Женис" выдали результативную ничью - 2:2, сообщают Vesti.kz.

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В Костанае состоялся зрелищный матч 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), где Тобол» и столичный "Женис" выдали результативную ничью - 2:2, сообщают Vesti.kz.

Счет был открыт на 15-й минуте: нападающий астанчан Адильо замкнул передачу Аслана Адиля - 0:1. На 32-й минуте уже сам Аслан Адиль удвоил преимущество гостей, воспользовавшись ошибкой в центре обороны хозяев - 0:2.

Однако "Тобол" сумел вернуться в игру. Уже на 41-й минуте белорусский нападающий Николай Сигневич сократил отставание, отличившись после позиционной атаки - 1:2.

Во втором тайме костанайцы продолжали оказывать давление и добились своего на 76-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота "Жениса", и Ислам Чесноков уверенно реализовал 11-метровый - 2:2.

Команды имели шансы вырвать победу, но до финального свистка счет остался неизменным. Таким образом, "Тобол" и "Женис" делят очки.

Костанайцы теперь имеют в своем активе 28 баллов и располагаются на 4-м месте в таблице. Астанчане, в свою очередь, с 14 очками занимают девятую строчку.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Женис 14 2 8 4 13-14 14
9 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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