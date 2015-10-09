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КПЛ
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Дубль и удаление решили исход матча 14-го тура КПЛ

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Дубль и удаление решили исход матча 14-го тура КПЛ ©

В матче 14-го тура КПЛ семейский "Елимай" на выезде обыграл кызылординский "Кайсар" со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

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В матче 14-го тура КПЛ семейский "Елимай" на выезде обыграл кызылординский "Кайсар" со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Уже на 7-й минуте встречи хозяева вышли вперед благодаря точному удару Нурдаулета Агзамбаева. Во втором тайме гости прибавили и сумели сравнять счет на 74-й минуте - отличился полузащитник Роман Муртазаев.

Спустя пять минут "Кайсар" остался в меньшинстве после удаления нападающего Оркена Махана. Этим "Елимай" воспользовался - на 88-й минуте Муртазаев оформил дубль и принес своей команде важную победу.

Таким образом, семейчане имеют в своем активе 24 очка и идут на пятом месте в таблице. А кызылординцы закрепились на 11-й строчке с 13 баллами.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 11, женщины
30 июня 20:00   •   не начат
Кайсар
Кайсар
(Кызылорда)
- : -
Елимай
Елимай
(Семей)
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Елимай
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