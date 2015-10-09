Шестью голами с камбэком завершился матч "Астаны" в КПЛ

В захватывающем поединке 14-го тура казахстанской премьер-лиги "Астана" и петропавловский "Кызылжар" выдали результативную ничью - 3:3, сообщают Vesti.kz.

Уже на 6-й минуте полузащитник "Кызылжара" Александр Нойок срезал мяч в собственные ворота, подарив "Астане" быстрый гол. Однако северяне быстро оправились и сравняли счет на 28-й минуте, благодаря стараниям Елисея Горшунова.

После перерыва столичный клуб вышел вперед благодаря реализованному пенальти Назми Грипши на 50-й минуте, а спустя три минуты Усман Камара закрепил преимущество - 3:1.

Но "Кызылжар" не сдался: на 74-й минуте Рафаэль Сабиньо сократил отставание, а на 79-й Сенин Себай выровнял счет, забив третий мяч. Игра завершилась ничьей.

Таким образом, "Астана" набирает одно очко и сохраняет лидерство в чемпионате с 34 баллами.

"Кызылжар", в свою очередь, закрепляется на восьмой строчке, имея в своем активе 15 очков.