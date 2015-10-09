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Вчера 23:25
 

Тренер "Кызылжара" прокомментировал камбэк с "Астаной"

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Тренер "Кызылжара" прокомментировал камбэк с "Астаной" ©ФК "Астана"

Главный тренер петропавловского "Кызылжара" сербский специалист Милич Чурчич прокомментировал ничью с "Астаной" в 14-м туре казахстанской премьер-лиги (3:3), передают Vesti.kz.

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Главный тренер петропавловского "Кызылжара" сербский специалист Милич Чурчич прокомментировал ничью с "Астаной" в 14-м туре казахстанской премьер-лиги (3:3), передают Vesti.kz.

Напомним, что столичный клуб вел со счетом 3:1, однако за 15 минут до конца встречи "Кызылжар" забил два мяча и вырвал ничью.

"Хочу поздравить соперника с хорошей игрой. Это очень серьезный соперник - мы знаем как "Астана" играет. Это команда, которая готовится к еврокубкам. Хочу пожелать им и каждой казахстанской команде удачи в еврокубках", - приводит слова Чурчича

" target="_blank" rel="nofollow">пресс-служба "Кызылжара".

"Также хочу поблагодарить своих футболистов. Это наша третья игра за семь дней. Я думаю мы двигаемся вперед, хорошо играем.

Может быть, нам чуть-чуть повезло сегодня. Но мы стараемся, поменяли схему. Играли с четырьмя защитниками.

Мы будем ставить футбол с прессингом, с давлением соперника, но еще не получается - кончено, "Астана" намного лучше была сегодня. Но сегодня я увидел очень большой потенциал своей команды", - добавил специлист.

Ранее в "Астане" назвали причину упущенной победы в игре с "Кызыл-Жаром".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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