Тренер "Кызылжара" прокомментировал камбэк с "Астаной"

Главный тренер петропавловского "Кызылжара" сербский специалист Милич Чурчич прокомментировал ничью с "Астаной" в 14-м туре казахстанской премьер-лиги (3:3), передают Vesti.kz.

Напомним, что столичный клуб вел со счетом 3:1, однако за 15 минут до конца встречи "Кызылжар" забил два мяча и вырвал ничью.

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"Также хочу поблагодарить своих футболистов. Это наша третья игра за семь дней. Я думаю мы двигаемся вперед, хорошо играем.

Может быть, нам чуть-чуть повезло сегодня. Но мы стараемся, поменяли схему. Играли с четырьмя защитниками.

Мы будем ставить футбол с прессингом, с давлением соперника, но еще не получается - кончено, "Астана" намного лучше была сегодня. Но сегодня я увидел очень большой потенциал своей команды", - добавил специлист.

Ранее в "Астане" назвали причину упущенной победы в игре с "Кызыл-Жаром".