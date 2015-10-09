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Лидер "Реала" раскритиковал звезду и попросил Алонсо не выпускать его

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Лидер "Реала" раскритиковал звезду и попросил Алонсо не выпускать его ©ФК "Реал Мадрид"

Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем выразил недовольство игрой молодого защитника испанца Рауля Асенсио, передают Vesti.kz.

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Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем выразил недовольство игрой молодого защитника испанца Рауля Асенсио, передают Vesti.kz.

Хавбек попросил тренерский штаб во главе с Хаби Алонсо не выпускать его в стартовом составе. Причиной стали серьезные ошибки Асенсио на клубном чемпионате мира. В матче против "Аль-Хиляля" он привез пенальти, а в игре с "Пачукой" был удален уже на седьмой минуте. Несмотря на победу "Реала" со счетом 3:1, игра в меньшинстве оставила неприятный осадок.

По информации Don Balon, Беллингем считает, что уровень Асенсио пока не соответствует требованиям клуба, и его присутствие в основе делает команду уязвимой. При этом с мнением англичанина согласен и главный тренер Хаби Алонсо - ожидается, что в ближайшем матче против "Ювентуса" Асенсио начнет игру на скамейке.


Сам защитник не скрывает амбиций: он хочет стать основным игроком "Реала" и сборной Испании, однако пока вынужден доказывать свою состоятельность в роли запасного. В клубе признают, что Асенсио обладает потенциалом и в будущем может заменить Начо в качестве третьего или четвертого центрального защитника.


Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 21:00   •   идёт
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