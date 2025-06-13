"Бавария" забила четыре гола и сыграет с ПСЖ на клубном ЧМ

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" уступил немецкой "Баварии" в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

Встреча в Майами-Гарденс завершилась со счетом 2:4. Первый мяч мюнхенцы забили благодаря автоголу Эрика Пульгара на 6-й минуте. Далее у них отличились Харри Кейн (9-я, 73-я) и Леон Горецка (41-я). В составе бразильцев точными ударами отметились Жерсон (33-я) и Жоржиньо (54-я, с пенальти).

Таким образом, "Бавария" прошла в четвертьфинал, где 5 июля сыграет с "Пари Сен-Жермен". Парижане ранее разгромили в 1/8 финала американский "Интер Майами".