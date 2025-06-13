Месси ответил на разгром от ПСЖ и вылет с клубного ЧМ

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал поражение своей команды от "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 0:4.

"Сегодня для нас завершился клубный чемпионат мира поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В составе ПСЖ есть люди, которых я уважаю и был рад снова увидеть. Мы уходим с гордостью - ведь достигли цели, пробившись в число 16 сильнейших команд турнира. Теперь полностью сосредотачиваемся на МЛС и на том, что нас ждет впереди", - написал Месси в соцсетях.