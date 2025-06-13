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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 08:04
 

Месси ответил на разгром от ПСЖ и вылет с клубного ЧМ

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Месси ответил на разгром от ПСЖ и вылет с клубного ЧМ ©x.com/InterMiamiCF

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал поражение своей команды от "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

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Капитан "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал поражение своей команды от "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 0:4.

"Сегодня для нас завершился клубный чемпионат мира поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В составе ПСЖ есть люди, которых я уважаю и был рад снова увидеть. Мы уходим с гордостью - ведь достигли цели, пробившись в число 16 сильнейших команд турнира. Теперь полностью сосредотачиваемся на МЛС и на том, что нас ждет впереди", - написал Месси в соцсетях.


Напомним, парижский клуб в четвертьфинале сыграет с "Баварией". Матч состоится 5 июля.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
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