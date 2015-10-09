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На ненужного футболиста "Барсы" нашелся покупатель

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На ненужного футболиста "Барсы" нашелся покупатель ©Depositphotos/rarrarorro

Футбольный клуб "Барселона" принял стратегическое решение относительно вратарской линии команды, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Барселона" принял стратегическое решение относительно вратарской линии команды, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, после подписания молодого голкипера Жоана Гарсии из "Эспаньола" и успешного выступления Войцеха Щенсны, пришедшего в клуб в качестве временной замены, руководство "Барсы" перестало считать Марка-Андре тер Штегена ключевой фигурой.

Жоан Гарсия - ставка на будущее

24-летний Гарсия был выкуплен за 25 миллионов евро и рассматривается как основной вратарь на следующий сезон. Он хорошо проявил себя в минувшем сезоне Ла Лиги, где выделялся надежной игрой, уверенным контролем мяча и стабильностью в напряженных матчах.

Щенсны может остаться в роли дублера

Польский вратарь, заменявший Тер Штегена после его травмы осенью 2024 года, показал высокий уровень игры. Руководство и тренерский штаб довольны его вкладом, и сейчас обсуждается продление контракта еще на один сезон.

Вратарь Иньяки Пенья, скорее всего, покинет клуб в поисках игровой практики.


Тер Штеген - не приоритет, но уход зависит от него

Несмотря на действующий контракт до 2028 года, клуб дал понять, что не будет удерживать Тер Штегена в случае поступления достойного предложения.

Интерес к немецкому голкиперу проявляет "Манчестер Юнайтед", где главным тренером является Рубен Аморим. По информации источника, именно Аморим заинтересован в приглашении опытного вратаря для построения новой команды.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта также не возражает против возможного расставания, считая, что пришло время обновить состав и снизить зарплатную нагрузку.

Кадровая перестройка продолжается

Пока сам Тер Штеген не настаивает на уходе, однако изменение статуса в команде и интерес со стороны других клубов могут повлиять на его позицию в ближайшее трансферное окно.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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