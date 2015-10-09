Игроки "Барселоны" выступили против возвращения звезды в клуб

В раздевалке "Барселоны" усиливается напряжение на фоне слухов о возможном возвращении в каталонскую команду португальского защитника Жоау Канселу, ныне выступающего за саудовский "Аль-Хиляль", передают Vesti.kz.

Флик утвердил кандидатуру Канселу

Ранее сообщалось, что после того, как каталонцы приблизились к завершению трансфера вингера Нико Уильямса из "Атлетика", главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик определил новую приоритетную задачу - подписание левого защитника. В качестве главного кандидата был выбран Канселу, который уже играл в "Барсе" на правах аренды.

Игроки "Барселоны" не хотят видеть португальца

Однако, как стало известно, идея его возвращения вызвала недовольство внутри команды. По информации Don Balon, несколько игроков, особенно представители молодежи, напрямую сообщили спортивному директору Деку, что не хотят видеть Жоау снова в составе.

Причина - токсичное поведение

Они остались недовольны его поведением и не доверяют ему на футбольном поле. Защитника обвиняют в излишней самоуверенности и отсутствии командной дисциплины.

Несмотря на привлекательную цену трансфера (около 15 миллионов евро) и согласие самого Канселу на возвращение, "Барселона" может отказаться от сделки ради сохранения микроклимата в коллективе.

Напомним, в сезоне 2023/2024 футболист был арендован "Барсой" у "Манчестер Сити". За испанский гранд он отыграл 42 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Однако тогда каталонцы не стали выкупать португальца и он был продан англичанами в "Аль-Хиляль".

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