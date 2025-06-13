Игроку "Реала" "отдали" "Золотой мяч". Это не Мбаппе

Главный тренер бразильского "Фламенго" Филипе Луис, ранее выступавший за мадридские "Атлетико" и "Реал", назвал своего главного претендента на "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

На клубном чемпионате мира, который проходит в США, разгорается не только борьба за трофей, но и обсуждение индивидуальных наград. Пока "королевский клуб" готовится к первому матчу плей-офф, "Фламенго" уже завершил свое участие, накануне уступив мюнхенской "Баварии" на стадии 1/8 финала (4:2).

Во время общения с наставником бразильцев Филипе Луисом журналисты поинтересовались у специалиста, кто, по его мнению, должен получить "Золотой мяч".

"Винисиус (Жуниор) - лучший игрок в мире", - цитирует слова Луиса RMC.

Бывший защитник сборной Бразилии хорошо знаком с Винисиусом и лично наблюдал за его становлением в команде.

Напомним, в прошлом году вингер "сливочных" входил в число главных претендентов на награду. Однако в итоговом голосовании Винисиус набрал 1129 баллов, уступив победу полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри Эрнандесу, который получил 1170 очков.

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