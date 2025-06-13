Ветеран решил помочь "Реалу" на клубном ЧМ. Он не играл с октября

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль сообщил отличные новости для фанатов "сливочных" - он полностью восстановился после тяжелой травмы крестообразной связки и готов вновь выйти на поле, сообщают Vesti.kz.

"Я очень хорошо себя чувствую, уже тренируюсь в группе. Я не знаю, буду ли завтра в составе на игру, попаду ли в запас, но я очень доволен.

Прошло почти девять месяцев после травмы, и я готов играть. Я знаю себя и знаю, что, когда меня выпустят на поле, я выложусь на все сто. Я не боюсь и не испытываю проблем с недостатком уверенности. Ни в коем случае. Полный вперед", - цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.