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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 22:20
 

Ветеран решил помочь "Реалу" на клубном ЧМ. Он не играл с октября

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Ветеран решил помочь "Реалу" на клубном ЧМ. Он не играл с октября ©depositphotos.com/

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль сообщил отличные новости для фанатов "сливочных" - он полностью восстановился после тяжелой травмы крестообразной связки и готов вновь выйти на поле, сообщают Vesti.kz.

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Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль сообщил отличные новости для фанатов "сливочных" - он полностью восстановился после тяжелой травмы крестообразной связки и готов вновь выйти на поле, сообщают Vesti.kz.

"Я очень хорошо себя чувствую, уже тренируюсь в группе. Я не знаю, буду ли завтра в составе на игру, попаду ли в запас, но я очень доволен.

Прошло почти девять месяцев после травмы, и я готов играть. Я знаю себя и знаю, что, когда меня выпустят на поле, я выложусь на все сто. Я не боюсь и не испытываю проблем с недостатком уверенности. Ни в коем случае. Полный вперед", - цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.

33-летний ветеран не играл с начала октября 2024 года, но теперь настроен помочь команде на клубном чемпионате мира, который проходит в США. Его возвращение - серьезное усиление для "Реала" в борьбе за трофей.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 00:00   •   не начат
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Реал М
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