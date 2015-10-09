"Реал" пошел против Алонсо и отказался от наследника Месси

Руководство мадридского "Реала" отказалось от идеи возвращения своего бывшего футболиста - аргентинского полузащитника итальянского "Комо" Нико Паса, передают Vesti.kz.

Алонсо попросил вернуть таланта в "Реал"

20-летний хавбек, покинувший "сливочных" в августе прошлого года, был готов попробовать свои силы в команде вновь. Тогда он принял решение уйти, не видя перспектив попадания в основу при итальянском наставнике Карло Анчелотти. Однако с приходом нового главного тренера, Хаби Алонсо, игрок верил, что у него появился реальный шанс закрепиться в составе.

Мадридцы отказались от выкупа Паса

Сразу после того, как испанский специалист возглавил "королевский клуб" он попросил вернуть Паса в команду. Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Нико проведет еще один сезон в "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса - это подтвердил "Реал".

У мадридцев останется опция обратного выкупа: 9 миллионов евро летом 2026 года и 10 миллионов - летом 2027-го.

Кто такой Нико Пас?

Пас в 2016 году попал в академию "Реала". В ноябре 2023 года игрок дебютировал за основную команду "сливочных" в матче Лиги чемпионов УЕФА против "Браги".

Несмотря на юный возраст, игрок уже вызывается в сборную Аргентины. В дебютном матче за национальную команду против Боливии (6:0) Николас отдал голевую передачу на своего кумира - Лионеля Месси. Футболиста часто называют наследником восьмикратного обладателя "Золотого мяча" за умелую технику постоянного смещения направления на поле.