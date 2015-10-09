Флик нашел замену Левандовски и попросил трансфер у "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" немец Ханс-Дитер Флик определился с кандидатом на замену польского форварда Роберта Левандовски и уже попросил руководство каталонского клуба рассмотреть новый трансфер, передают Vesti.kz.

Флик нашел "нового Холанда" для "Барсы"

По данным Don Balon, Флик заинтересован в подписании нападающего "Штутгарта" Ника Вольтемаде, которого в Германии уже сравнивают с норвежским игроком "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

Возраст Левандовски смущает Флика

Несмотря на яркий сезон Левандовски, забившего 42 гола, немецкий специалист настаивает на необходимости найти игрока на перспективу, обладающего физической мощью и способного стать новой ударной силой в атаке.

Кто такой Ник Вольтемаде?

Вольтемаде, чей трансфер оценивается в 30 миллионов евро, выделяется своими габаритами, силовой манерой игры и умением действовать в штрафной площади. Такой стиль непривычен для "Барсы", где традиционно делают ставку на техничных и компактных форвардов, однако Флик считает, что клубу необходимо адаптироваться и расширить атакующий арсенал.

В минувшем сезоне 23-летний футболист "Штутгарта" провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

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