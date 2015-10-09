Месси собрался покинуть "Интер Майами". Известны подробности

Лионель Месси, экс-звезда "Барселоны" и ПСЖ, может завершить свою американскую главу раньше, чем ожидалось, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Как сообщает журналист Эстебан Эдуль, 38-летний капитан сборной Аргентины рассматривает возможность смены клуба - и причина в грядущем чемпионате мира-2026.

По информации источника, Месси планирует перебраться в более конкурентную лигу за полгода до старта мундиаля, чтобы подойти к турниру в идеальной форме. Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике, а сама Аргентина - действующий чемпион мира.

В финале ЧМ-2022 в Катаре команда Лионеля Скалони в драматичном поединке сломила сопротивление Франции (3:3, 4:2 по пенальти), а Месси отметился дублем и стал настоящим героем турнира.