Футболисты "Реала" раскритиковали любимчика Алонсо

Новичок мадридского "Реала" англичанин Трент Александер-Арнольд столкнулся с недоверием в раздевалке "королевского клуба", передают Vesti.kz.

Трент столкнулся с проблемами в "Реале"

Несмотря на поддержку со стороны главного тренера Хаби Алонсо, часть игроков "Реала" считает защитника "протеже" испанского наставника и требует равного подхода ко всем.

Удачный дебют Трента

Переход Александер-Арнольда в "Реал" после окончания контракта с "Ливерпулем" изначально воспринимался как стратегическое усиление команды. Алонсо видел в англичанине идеального игрока для перестройки правого фланга - с сильными качествами в атаке и отличным видением поля.

Дебют 26-летнего футболиста против "Зальцбурга" на клубном чемпионате мира подтвердил его высокий уровень: он создал больше моментов и подал больше кроссов, чем любой партнер. Однако, несмотря на удачный старт, внутри команды начала расти критика.

Алонсо обвиняют в фаворитизме

По информации Don Balon, несколько игроков недовольны тем, что Александер-Арнольд получает особое отношение. Его уже называют "любимчиком Алонсо", а слабые навыки Трента в обороне - особенно в игре один в один - вызывают сомнения в его пригодности на фоне требований к остальным футболистам.

Тем не менее Алонсо продолжает доверять игроку, особенно в тактической схеме с быстрым переходом из обороны в атаку. Но даже тренер, по информации изнутри клуба, дал понять, что в "Реале" нет неприкасаемых - все должны доказывать право на место в составе своими действиями на поле.

Модрич близок к громкому переходу: клуб подтвердил переговоры