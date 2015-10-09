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"Барселона" выбрала второй приоритетный трансфер после Нико Уильямса

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"Барселона" выбрала второй приоритетный трансфер после Нико Уильямса ©fcbarcelona.com

После того как "Барселона" приблизилась к завершению трансфера Нико Уильямса из "Атлетика", главный тренер Ханс-Дитер Флик определил новую приоритетную задачу - возвращение португальского защитника "Аль-Хиляля" Жоау Канселу, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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После того как "Барселона" приблизилась к завершению трансфера Нико Уильямса из "Атлетика", главный тренер Ханс-Дитер Флик определил новую приоритетную задачу - возвращение португальского защитника "Аль-Хиляля" Жоау Канселу, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Футболист уже выступал за каталонцев под руководством Хави и, по мнению нового наставника, идеально подходит под его игровую модель.

Универсальность и опыт - сильные стороны

Флик ценит Канселу за его универсальность: португалец способен сыграть как на левом, так и на правом фланге, что особенно важно на фоне кадровых проблем "Барсы" в этих зонах. Тренер убежден, что в условиях четкой тактики и стабильного состава игрок сможет показать еще более высокий уровень, чем в своей первой каденции.


Возвращение Канселу: вопрос времени и формата

Клуб и тренер едины во мнении - укрепление флангов является приоритетом. Канселу уже знаком с командой и быстро адаптируется, а значит, его возвращение поможет избежать дополнительных трансферов. Вопрос только в формате сделки - аренда или выкуп. После завершения сделки с Уильямсом, "Барселона" сосредоточит усилия именно на Канселу.

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