Прямая трансляция матчей 14-го тура КПЛ

Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции событий.

В рамках субботнего игрового дня пройдут две встречи. В 17:00, в Жезказгане, "Улытау" сыграет с "Жетысу". Этот матч будет показан на телеканале Qazsport, а также на YouTube-канале лиги.

В 18:00, в Атырау, местный одноименный "Атырау" схлестнется с "Окжетпесом". Игра будет показана только на YouTube-канале лиги.

Отметим, что еще пять встреч 14-го тура КПЛ, в том числе матчи всех лидеров первенства, пройдут завтра, 29 июня.

Месть за разгром или повторение успеха: что случится в центральном матче 14-го тура КПЛ?