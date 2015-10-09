Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 07:13
 

Прямая трансляция матчей 14-го тура КПЛ

  Комментарии (2)

Поделиться
Прямая трансляция матчей 14-го тура КПЛ ©ФК "Окжетпес"

Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции событий.

Поделиться
2

Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции событий.

Продолжение
Соперника "Ордабасы" по еврокубкам лишили титула в Европе
Сегодня 07:40  

В рамках субботнего игрового дня пройдут две встречи. В 17:00, в Жезказгане, "Улытау" сыграет с "Жетысу". Этот матч будет показан на телеканале Qazsport, а также на YouTube-канале лиги.

В 18:00, в Атырау, местный одноименный "Атырау" схлестнется с "Окжетпесом". Игра будет показана только на YouTube-канале лиги.

Отметим, что еще пять встреч 14-го тура КПЛ, в том числе матчи всех лидеров первенства, пройдут завтра, 29 июня.

Месть за разгром или повторение успеха: что случится в центральном матче 14-го тура КПЛ?

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 14, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Атырау
Атырау
(Атырау)
- : -
Окжетпес
Окжетпес
(Кокшетау)
Кто победит в основное время?
Атырау
Ничья
Окжетпес
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!